OM : Payet se paye L’arbitrage et l’équipe de Metz !

L’Olympique de Marseille a concédé un match nul (1-1) face à Metz hier soir lors de la dernière journée de Ligue 1. Les marseillais ont égalisé dans les dernières secondes d’un temps additionnel interminable et grâce à un pénalty accordé par le VAR. Au terme de la rencontre Dimitri Payet était très remonté.

Il a fallu de très longues minutes après le coup de sifflet final pour que l’arbitre, après visionnage des images vidéos, désigne le point de pénalty en faveur de l’Olympique de Marseille sur une faute plus que flagrante. Une offrande pour Milik qui ne s’est pas privé de le transformer et ainsi offrir un match nul à son équipe pour la dernière de la saison. Au micro de Canal+, Dimitri Payetest revenu sur cette rencontre. Le meneur de jeu était remonté contre l’arbitrage notamment…

il y en a 4 dans un camion et 3 sur le terrain et il faut une demi-heure

A lire aussi : FC Metz – OM (1-1) // Les Notes de FCM : Pas de jeu, déception mais les Marseillais filent en Europe malgré tout…

« Ce n’était pas le match de l’année. On a essayé de jouer, mais en face il y avait une pelouse haute et un terrain pas arrosé. Ils n’étaient pas venus pour jouer et il faut deux équipes qui ont envie pour faire un bon match. Oui, il y a pénalty. Après, ce qui me dérange, c’est qu’il y en a 4 dans un camion et 3 sur le terrain et il faut une demi-heure pour dire qu’il y a pénalty. La saison prochaine, je serai là« . Dimitri Payet – Source Canal +