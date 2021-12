OM : Payet, toujours décisif !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 1-0 à Nantes à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Dimitri Payet, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a retrouvé le chemin du jeu mercredi soir à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Pour ce périlleux déplacement à Nantes, Jorge Sampaoli a décidé de se passer des services de Milik et Lirola et devait faire sans Under ni Dieng, blessés. Sans véritable neuf, l’OM a retrouvé du mouvement, un jeu de passe huilé qui ressemble d’avantage à ce qui était proposé en début de saison. Par contre, les marseillais ont toujours ce même problème d’efficacité, car au final le score de 1-0 ne résume pas la prestation aboutie de la première mi-temps. Le jeu a été perturbé par l’exclusion de Pallois suite à deux fautes sur Amine Harit. Au final, l’OM s’impose une deuxième fois de suite et s’installe à la seconde place du classement. Titulaire comme faux neuf, Payet fait la passe décisive et éclaire souvent le jeu de l’OM…

A lire : OM : Sampaoli s’emballe après la victoire à Nantes !

La note de Dimitri Payet : 6/10

Son appréciation

Payet, toujours décisif !

Une passe décisive de plus pour le meneur de jeu olympien. Aligné comme en début de saison en faux neuf, il a été totalement libre sur le terrain ce qui a rajouté au mouvement surtout en première mi-temps. Il a tenté deux fois sa chance sur coup franc direct, sans succès. Il sert parfaitement Gerson qui marque le seul but du match. L’OM a besoin de lui et il semble encore plus à l’aise comme ça…

Les notes des médias