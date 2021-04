OM : Payet voit cette rencontre face à Dijon comme « un match référence » !

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé sur le score de 2-0 face à Dijon. Après la rencontre, Dimitri Payet s’est exprimé au micro de Canal +.

Dimitri Payet s’est illustré face à Dijon ce dimanche soir grâce à ses deux passes décisives. Malgré cela, le numéro 10 a été décevant dans le jeu avec notamment deux actions ratées.

L’objectif c’est d’essayer d’accrocher une Coupe d’Europe — PAYET

A la fin du match, il s’est exprimé au micro de Canal +. Selon lui, cette victoire face à Dijon est un match référence pour aller chercher une place en compétition européenne !

« On a eu 2 semaines où on a beaucoup travaillé, je pense qu’on a l’un de nos matchs référence depuis l’arrivée du nouveau coach, dans l’utilisation du ballon et dans les intentions. On a travaillé les coups de pied arrêtés, ce soir ça paye. L’objectif c’est d’essayer d’accrocher une Coupe d’Europe » Dimitri Payet – Source : Canal + (04/04/21)