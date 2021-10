OM: Pelé donne son avis sur la mise à l’écart de Mandanda

Souvent critiqué, Pau Lopez a une nouvelle fois répondu sur le terrain ce dimanche face au PSG, après deux très bon matchs contre Lorient et la Lazio. Ancien numéro 2, Yohann Pelé a donné son avis sur la mise à l’écart de Mandanda…

Steve Mandanda est en train de remplacer Yohann Pelé, dans la hiérarchie des gardiens de but des deuxièmes gardiens à l’OM. Son prédécesseur a donné son avis sur la situation de l’international français :

« C’est un peu une situation particulière, car j’ai toujours connu Steve (Mandanda) en tant que titulaire. Après, il le savait que la concurrence allait pousser, mais peut-être pas aussi rapidement. On voit que celui qui le remplace répond présent. Après, c’est pour le bien du club et tant que ça continue comme ça, c’est l’essentiel. » Yohann Pelé— Source: Prime Video (24/10/21)

Décrié pour avoir pris la place de Mandanda, Pau Lopez n’a pas encore conquis les supporters de l‘OM. Notre journaliste, Nicolas Filhol, lui trouve des qualités interessantes :

C’est aussi un bon gardien — Filhol

« Depuis qu’il est titulaire, on était pas vraiment rassuré. En plus, c’est un gardien qui a un style un peu bizarre, il est vouté. Au pied, tu le sens pas non plus hyper rassurant, mais les quatre premiers matchs, il n’avait pas trop d’arrêt à faire. Alors que contre Lorient, il sort une double parade décisive, et plusieurs arrêts sympas dans le match. Quand tu vois ça, tu te dis que c’est pas un mec qui joue que haut, relance vite, et joue au pied, c’est aussi un bon gardien. » Nicolas Filhol – Source: FCM (21/10/21)

L’arrivée de Pau Lopez au poste de titulaire dans le onze de Jorge Sampaoli a quelque peu bousculé la fin de carrière de Steve Mandanda. Actuellement, l’Espagnol n’est plus un concurrent mais bel et bien le numéro 1 dans l’esprit de Jorge Sampaoli. En conférence de presse, le coach argentin a expliqué pourquoi il a dû faire ce choix.

« Pau Lopez est arrivé blessé. C’était compliqué pour lui, à un poste où Mandanda avait une sorte d’exclusivité. Steve, face à cette obligation de résultat, et après cette année passée très stressante, on a pensé qu’il fallait qu’il arrête un petit peu, ça commençait à toucher un peu ses prestations. Pau Lopez est très bien aujourd’hui, Steve Mandanda aussi, cela donne une concurrence saine. Quand on retrouvera le vrai Steve Mandanda, il redeviendra un pilier de cette équipe. Et quand les deux seront à leur meilleur niveau, ce sera à moi de prendre la bonne décision » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/10/21)