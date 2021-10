OM – Peres : « On n’a pas eu une bonne semaine… »

L’OM s’incline 2-0 face au LOSC ce dimanche. Une nouvelle contreperformance pour les hommes de Sampaoli, maladroits offensivement et friable derrière. Au micro de Canal+ Sport, le défenseur Luan Peres s’est exprimé à chaud.

Lille a mérité cette victoire — Peres

« On n’a pas eu une bonne semaine, on va avoir du temps pour se remettre la tête à l’endroit. On était bon en début de match mais après cela a été plus dur. On a essayé de jouer différemment en seconde période, d’avoir le ballon, je suis revenu à mon poste. Lille a mérité cette victoire. C’est le foot, on doit progressé. » Luan Peres – source : Canal+ Sport (03/10/2021)