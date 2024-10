La galère de Pau Lopez (toujours sous contrat avec l’OM)…

Après 127 matchs toutes compétitions confondues sous la tunique phocéenne, Pau Lopez a quitté l’OM cet été pour rejoindre Girona, le club de sa ville natale. Cependant, le portier international espagnol (2 sélections) n’a pas disputé la moindre minute depuis son arrivée dans le club catalan.

Après une dernière saison en dents de scie, l’ancien gardien de la Roma a été poussé vers la sortie cet été avec les recrutements de Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange. Même si le choix de rejoindre Gérone, dauphin du Real Madrid la saison dernière et qualifié en Ligue des champions cette saison pouvait semblait une belle opportunité pour se relancer, l’ancien portier du Bétis Séville n’a toujours pas joué le moindre match sous le maillot rouge et blanc.

Une saison galère en vue ?

Une situation délicate certainement lié au statut du gardien argentin Paulo Gazzaniga, solidement installé dans les buts catalans depuis maintenant 3 saisons et grand artisan de la saison historique des siens l’an passé.

🆕 Primer dia a l’oficina! pic.twitter.com/ZIWzEHQ5X4 — Girona FC (@GironaFC) August 16, 2024

Pour rappel, Pau Lopez appartient toujours à l’Olympique de Marseille puisqu’il n’est que prêté avec option d’achat non obligatoire de 6,5 millions d’euros au club catalan. Il pourrait donc, si la situation reste telle quelle, revenir sur la Canebière bien plus tôt que prévu.

