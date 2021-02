OM : Perquisitions dans deux groupes de supporters

Suite aux graves incidents de samedi dernier au Centre RLD, la police a perquisitionné les locaux de deux groupes de supporters marseillais selon la Provence.

Le président Eyraud avait annoncé la couleur dans un communiqué: « Ce qui s’est passé cet après-midi appelle la plus grande sévérité pour ces fauteurs de troubles qui se prétendent supporters mais détruisent des installations et menacent les salariés et les joueurs. »

Ils ont mené une action coup de poing samedi à La Commanderie, provoquant le report du match contre Rennes #OM #FaitsDivers https://t.co/c4FeGpm0i3 — La Provence OM (@OMLaProvence) February 4, 2021



Selon La Provence, qui a eu la confirmation par une source policière, « deux associations de supporters de l’OM auraient été perquisitionnées, ce matin, dans le cadre des incidents de la Commanderie du samedi 30 janvier. » Le quotidien régional ne sait pas si ces deux derniers sont bien le Commando Ultra et les South Winners. Pour rappel, ce lundi, 14 supporters interpellés sont passés devant le tribunal correctionnel de Marseille. Huit ont été écroués en attendant un procès programmé pour le 24 février prochain.