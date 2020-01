OM : « Perrin… c’est un exemple très fort! »

Dans le cadre de notre dossier dédié à la formation de l’OM, l’ancien coach de la réserve David Le Frapper a bien voulu évoquer ce sujet et s’est confié sur les deux défenseurs Lucas Perrin et Boubacar Kamara.

Le Frapper souligne le sérieux et le travail de Lucas Perrin, cependant il précise qu’être pro à l’OM s’est avant tout jouer les matches avec les pros…

« Il y en a plein comme Perrin mais c’est vrai que lui c’est un exemple très fort. Bouba, aussi, a du talent, du pur et dur mais il est aussi talentueux au quotidien par son entourage, son comportement à l’entraînement et vis-à-vis des autres. Lucas avait moins de talent que Bouba mais avec le travail et son sérieux dans les horaires et les entraînements, ça lui a permis de combler ses manques. Et aujourd’hui avec le temps et sa manière d’organiser sa formation, il touche du doigt ce qu’il avait envie de toucher depuis longtemps : être pro à l’Olympique de Marseille et jouer ! Parce qu’être pro à l’OM, ça ne veut rien dire. Un vrai pro, c’est celui qui joue. » David Le Frapper – source : FCMarseille