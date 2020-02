OM : Perrin et la particularité de Payet quand il était jeune…

L’ancien coach de l’OM, Alain Perrin a eu Dimitri Payet sous ses ordres à l’ASSE lors de la saison 2008/2009. Ce dernier se souvient d’un jeune joueur qui aimé bien faire la fête…

« Je n’avais pas beaucoup de tolérance, il fallait que les joueurs donnent tout sur le terrain, à l’entraînement, à côté. J’étais vraiment exigeant sur l’ensemble du métier. Mais avec le temps, j’ai appris à composer aussi avec la personnalité des joueurs. Je pense à Dimitri (Payet) par exemple. Ce sont des joueurs qu’il faut accepter dans leur façon d’être parce que le plus important, c’est le match. Comment était Payet ? Dimitri, quand il était plus jeune parce que je ne sais pas ce qu’il est devenu avec le professionnalisme… Quand les jeunes ont 22 ou 23 ans, ils pensent beaucoup à sortir et à faire la fête, c’est de leur âge. Mais ce n’est pas toujours compatible avec la préparation parce que la récupération est quelque chose de très important. Et quand vous faites la fête, vous picolez, vous ne dormez pas beaucoup, vous ne pouvez plus avoir le même degré de forme. Et vous risquez les blessures. C’est pour ça que les entraîneurs doivent aussi protéger les joueurs. » Alain Perrin – Source: beIN Sports