OM : « Perrin fait les frais des erreurs de Sampaoli »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3 buts à 2 hier soir lors de la 33e journée de Ligue 1 contre le FC Lorient. Voici la note et l’appréciation de Lucas Perrin sur cette rencontre.

Cette victoire acquise dans les tous derniers instants de la partie face au FC Lorient (3-2) permet aux marseillais de continuer à espérer à la 5e place au classement. D’abord titularisé en tant que piston gauche en première mi-temps, Florian Thauvin a été repositionné par Jorge Sampaoli sur l’aile droit en seconde période. Un changement tactique qui a été payant mais que le jeune défenseur de l’OM, Lucas Perrin a du mal vivre. En effet, le minot a été sorti à la mi-temps alors qu’il n’avait pas démérité.

Il fait les frais des erreurs de Sampaoli…

Avec les suspensions d’Alvaro et Caleta-Car, il aurait été étonnant de ne pas le voir sur le terrain. Surtout après son but face à Montpellier. Pas le plus mauvais des trois défenseurs en première mi-temps, il ne joue pas bien le coup sur le premier but lorientais. A la pause, il est sorti à la place de Luis Henrique pour une reconfiguration tactique… On espère le voir 90′ dans les prochaines semaines