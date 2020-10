OM : Perrin n’est pas aussi conciliant que Villas-Boas concernant Payet…

Le niveau de jeu et l’état de forme de Dimitri Payet pose question. Interrogé par la Provence, l’ancien coach olympien Alain Perrin estime que le meneur de jeu doit assumer son statut et peut être retrouver son poids de forme…

Pour Alain Perrin, Dimitri Payet donne l’impression d’avoir besoin de challenges particuliers pour se motiver. Pour l’ancien coach, le meneur de jeu doit faire plus, faire des différences…

On se demande si Payet est à son poids de forme — Perrin

« On a l’impression qu’il a besoin de challenges, qu’il doit se mettre la pression, comme il l’a fait avec Paris via les réseaux sociaux ou lorsqu’il est piqué dans les grands matches comme face à Lyon. Là, il est capable de hausser son niveau de jeu et de faire la différence. On lui fait des reproches sur sa régularité, mais la période est tellement compliquée en termes de préparation, avec le Covid, les suspensions, le rythme des matches… On attend beaucoup de lui, il doit assumer son statut de leader. C’est quand même lui qui peut faire la différence. On se demande s’il est à son poids de forme. À la base, il n’a pas une grosse valeur athlétique. Sur la durée des matches, il a besoin de gérer. Je ne sais pas s’il est en ‘overweight’ (surpoids), mais c’est un peu l’impression qu’il donne quand on le voit à la télé. André Villas-Boas défend bien ses joueurs. Mais on peut avoir notre façon de penser, nous aussi… »

Alain Perrin – source : La Provence (27/10/2020)

