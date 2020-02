OM : « Perrin, un gros travailleur, arrivé au bon endroit au bon moment… »

Voici un extrait du dernier DFM de ce lundi 17 janvier 2020. Idriss Kasni (Chronos), qui suit attentivement l’équipe réserve, nous donne son avis sur le jeune défenseur Lucas Perrin…

Idriss Kasni (Chronos) suite les matches de National de la région marseillaise. Il observe particulièrement les performances des jeunes évoluant avec la réserve de l’OM en National 2. Il nous parle de Lucas Perrin qui a pu jouer quelques matches cette saison en Ligue 1. Si ce dernier n’est pas forcément le plus doué à son poste des dernières générations, c’est un gros travailleur…

Après la petite victoire 1-2 de l’OM face au LOSC, Débat Foot Marseille (DFM) accueille Thierry Mode et Idriss Kasmi (Chronos).





Mourad Aerts est à la présentation de ce DFM avec notre journaliste Nicolas Filhol et nos invités : le supporter Thierry Mode et Idriss Kasni (Chronos). Le décrassage de LOSC vs OM (1-2) est au menu, mais aussi la Ligue des Champions cette fois assurée, ou non ? Enfin un petit focus sur Marley Ake…

