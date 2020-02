OM : Personne ne fait mieux en 2020, Villas-Boas égale la série du titre de Deschamps…

Peu flamboyants sur le terrain, les Marseillais ont au moins le mérite de ne pas prendre de buts. L’Equipe rappelle ce dimanche qu’aucune autre équipe européenne n’est aussi solide défensivement…

L’équipe d’André Villas-Boas commence à dégager un style. Si les Marseillais ne font pas rêver les foules sur le terrain par le jeu, leur solidité défensive leur donne un charme qui a réussi à séduire les supporters. Ce samedi encore face à Toulouse, les Olympiens n’ont pris aucun but.

L’OM ne fait pas mieux depuis 2010

C’est simple, depuis 2020 en championnat, Mandanda n’a laissé aucun ballon passer dans ses filets. Le quotidien sportif L’Equipe rappelle ce dimanche qu’aucun autre club européen n’a fait de même et que l’OM est sur une série de treize matchs sans défaites avec 10 victoires et 3 nuls… Une série remarquable qu’il n’avait plus fait depuis 2010, l’année du titre avec Didier Deschamps…

Pour l’heure les Marseillais vont se focaliser sur la rencontre face à Lyon en Coupe de France qui reste un objectif pour André Villas-Boas. Après ce match, les Olympiens iront à Lille et tenter de prendre les trois points face à un adversaire direct pour la course au podium.