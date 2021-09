OM – Petit comprend la mise sur le banc de Mandanda ! « Sampaoli n’est pas là pour leur faire plaisir »

L’Olympique de Marseille n’a pu faire mieux qu’un match nul jeudi dernier face au Lokomotiv Moscou (1-1) en Ligue Europa. Alors que Sampaoli avait aligné Pau Lopez au détriment de Mandanda, Emmanuel est revenu pour RMC sur ce duel entre les deux gardiens…

Tenus en échec 1-1 en Russie face au Lokomotiv Moscou, les olympiens avaient de quoi être frustrés à la fin de la rencontre. Titularisé dans les buts, Pau Lopez a été préféré à Steve Mandanda sur ce match. Et selon Emmanuel Petit, la concurrence ne doit épargner personne, ni même les cadres du groupe.

Tout le monde doit être mis en concurrence – Emmanuel Petit

« Je tiens à souligner que j’ai beaucoup de respect pour Steve Mandanda, pour le joueur et sa carrière. Je trouve qu’il a été, la plupart du temps, exemplaire sur et en dehors du terrain. N’oublions pas également que c’est le recordman des matchs à l’OM de toute l’histoire du club. Mais Sampaoli ne doit rien aux joueurs, il n’est pas là pour leur faire plaisir. Le crédit, c’est auprès des supporters. Steve sait qu’il est très apprécié et c’est déjà très bien. C’est très dur de rentrer dans le cœur des supporters et lui, il y est. Mais c’est vrai qu’il a 36 ans. Même s’il a rendu de très bons services dans les années précédentes, il n’empêche qu’au même titre qu’un joueur de champ, un gardien doit être mis en concurrence. On le voit dans beaucoup de clubs, au PSG ou à l’étranger. Sampaoli est dans l’immédiateté, il vient d’arriver au club, débute une nouvelle saison. Donc, tout le monde doit être mis en concurrence » Emmanuel Petit – Source : RMC (17/09/2021)