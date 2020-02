OM : PHLIPONEAU, NKOUNKOU, Ali MOHAMED, BERTELLI, LIHADJI… FOCUS sur les jeunes MARSEILLAIS !

L’Olympique de Marseille intègre de plus en plus de jeunes dans son groupe… Focus sur les minots dans le Débat en plus de cette semaine animé par Mourad Aerts en compagnie de Nicolas Filhol, Thierry Mode et Idriss Kasmi (Chronos)

Comme chaque mercredi, c’est le Débat En plus animé par Mourad Aerts en l’absence de Benjamin Courmes. Avec un grand nombre de jeunes du centre de formation dans les groupes cette saison… Focus sur les minots marseillais en compagnie d’Idriss Kasmi de Chronos qui suit les équipes de jeunes ! Thierry Mode et Nicolas Filhol sont également sur le plateau pour alimenter le débat.

Mourad Aerts est à la présentation de ce DFM avec notre journaliste Nicolas Filhol et nos invités : le supporter Thierry Mode et Idriss Kasni (Chronos). Le décrassage de LOSC vs OM (1-2) est au menu, mais aussi la Ligue des Champions cette fois assurée, ou non ? Enfin un petit focus sur Marley Ake…

