OM : Pierre Ménès cible les deux secteurs de jeu où les Marseillais ont été « trop faibles » !

Sur son blog, Pierre Ménès a analysé la rencontre entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. Pour le consultant, le milieu de terrain et les joueurs offensifs ont coûté la défense.

Ce samedi, nouvelle défaite pour l’Olympique de Marseille qui s’est incliné sur le score de 3-1 face à l’AS Monaco après avoir mené 1-0 en première période.

Le milieu de terrain a beaucoup souffert et s’est montré beaucoup trop faible avec le ballon — MENES

Pour Pierre Ménès, l’OM ne pouvait pas gagner ce match en étant aussi faible offensivement et avec un milieu amputé de Kamara et Rongier.

« Et en soirée, Monaco a battu Marseille et il fallait être fort pour l’imaginer à la mi-temps. Car l’OM a très bien débuté le match en profitant notamment de l’apathie générale et de l’insuffisance technique momentanée de l’équipe de la Principauté. On a bien senti en fin de première période que le vent commençait à tourner. (…) C’est une troisième défaite consécutive pour Marseille, qui ne pourra pas se contenter d’avoir fait 30 premières minutes correctes. Encore une fois, mis à part le raid de Radonjic sur l’ouverture du score en première période, bien aidé par Sidibé et Maripan, offensivement il n’y a rien eu. Ni Benedetto, ni Thauvin, ni Payet ni Milik rentré à une demi-heure de la fin n’ont apporté quoi que ce soit dans ce domaine. Amputé de deux titulaires avec les absences de Rongier et de Kamara, le milieu de terrain a beaucoup souffert et s’est montré beaucoup trop faible avec le ballon. Côté olympien, les derniers espoirs de podium se sont peut-être envolés hier soir, sachant que les trois prochains matchs verront les hommes de Villas-Boas affronter Rennes, Lens puis le PSG. À l’inverse, Monaco se rapproche désormais du trio de tête même si je pense que cette équipe est sans doute encore un peu jeune pour ambitionner le podium dès cette saison » Pierre Ménès – Source : Blog Canal +