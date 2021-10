OM: Pierre Ménès encense le Vélodrome et les supporters marseillais…

La stade Vélodrome a sorti ses plus belles couleurs ce dimanche face au FC Lorient, afin de rendre hommage à Bernard Tapie. Une ambiance émouvante que n’a pas manqué de saluer Pierre Ménès…

L’enceinte marseillaise était en feu lors de la large victoire de l‘OM face au FC Lorient (4-1). L’ambiance a été au niveau des joueurs, et à surement permis à ces derniers de se transcender. Sans oublier la forte émotion en début de rencontre lors de l’hommage au célèbre président de l’Olympique de Marseille décédé, Bernard Tapie. Pour l’occasion, les deux virages ont déployé deux magnifiques tifos.

Pierre Ménès a mis en avant cette atmosphère, et a aussi encensé l’OM :

Magnifique hommage du Vélodrome — Ménès

« Le match du soir au Vélodrome a débuté par le magnifique hommage du stade à Bernard Tapie. Notez, je n’en attendais pas moins du public marseillais. Tifo sublime, « We are the champions » merveilleusement joué au violon… L’ambiance était assez incroyable et le match a été à la hauteur même si les marseillais ont mal commencé avec une faute de Luan Peres sur Diarra qui a entraîné un penalty transformé « à la Neymar » par Laurienté. Bien organisés en défense, les Merlus tenaient plutôt bien le choc jusqu’à l’égalisation de Kamara sur une frappe détournée. On sentait qu’après le repos, ça allait être de plus en plus difficile pour les Bretons qui ont encaissé un deuxième but sur une tête lobée de Guendouzi sur un corner de Payet. Le même Payet qui a délivré une nouvelle passe décisive pour Milik, buteur pour son retour. Le Réunionnais confirme qu’il est dans une forme étourdissante. Mendes contre son camp sur un rush côté droit de Guendouzi a donné au succès olympien une ampleur que cette soirée méritait et nous permet d’espérer un super Classico dimanche prochain. » Pierre Ménès— Source: Pierrot Lefoot (18/10/21)