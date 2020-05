OM : Pierre Ménès explique pourquoi Villas-Boas est resté à Marseille !

Ce dimanche dans le Canal Football Club, Pierre Ménès s’est exprimé sur le fait qu’André Villas-Boas reste à Marseille. Selon le journaliste, AVB a pris cette décision parce que les joueurs l’on convaincu.

Villas-Boas a donné sa réponse : il va rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine.Un véritable soulagement pour les supporters qui ne souhaitaient pas le voir partir après le départ de Zubizarreta.

VILLAS-BOAS, Je pense qu’il est un peu bisounours… — MENES

Pour Pierre Ménès, le coach portugais a pris cette décision grâce aux joueurs et à l’attachement qu’il a pour le club.

« Je pense que Villas-Boas voulait vraiment partir mais que son vestiaire l’a convaincu de rester. Je pense qu’il est un peu bisounours, il a été surpris par l’attachement. Marseille c’est un club auquel on s’attache quand tout va bien. Et la saison dernière, tout allait bien sportivement. Maintenant, à titre personnel, c’est un énorme risque. Le visage de l’OM sera éloigné de celui de cette année et pas du bon côté »

Pierre Ménès – Source : Canal +