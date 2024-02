< OM : Pierre Ménès flingue un joueur clé du onze de Gattuso !

L’OM n’avance pas, après une défaite face à Lyon, les hommes de Gennaro Gattuso n’ont pas réussi à battre une très faible équipe de Metz. Il faut dire que l’équipe s’est retrouvé à 10 dès la demi-heure de jeu après l’expulsion de Gigot. Pierre Ménès a lourdement critiqué le niveau du capitaine olympien…

Via sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a commenté le piteux match nul de l’OM face à Metz avec un manque d’efficacité criant et l’expulsion de Gigot. « Les Marseillais ont ouvert le score après une première mi-temps très décevante. Et ils ont été incapables, encore une fois, de tenir le résultat. Ils se sont faits rejoindre sur une jolie tête. Les Messins ont été fidèles à eux-mêmes, mais pas plus. Ils ont été athlétiques, ils ont bien défendu. On les a vu plus se projeter vers l’avant que dans d’autres matchs. C’est assez inquiétant pour l’OM, même si c’est vrai qu’elle est très handicapée. Quand vous avez un milieu de terrain où il manque Rongier, Kondogbia et Veretout, c’est compliqué. Le problème de cette équipe, c’est que Gigot soit capitaine. Il a l’accent marseillais, il a l’air méchant, il a une barbe… Mais il n’est pas au niveau de cette équipe. L’expulsion a évidemment plombé l’OM, qui n’a pas encore gagné un match en Ligue 1 en 2024. A force de prendre du retard, ça va finir par être très compliqué pour accrocher une place européenne ».

