OM: Pierre Menès pas tendre avec Vitinha

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de la réception du MHSC au Vélodrome. Pierre Menès n’a pas apprécié la prestation de Vitinha…

L’OM n’a pris qu’un point du match face à Montpellier au Vélodrome ce vendredi. Igor Tudor a titularisé Sanchez derrière Vitinha. Cette association a été extrêmement réclamé par les supporters ainsi que les consultants dans les médias. Le coach croate a trouvé des excuses à la prestation plutôt décevante de l’attaquant portugais. Pierre Menès lui n’a pas fait de cadeaux…

Vitinha a été transparent– Menès

« L’OM a montré une nouvelle fois son infirmité à faire un résultat au Vélodrome. Il y a quelque chose d’assez incompréhensible entre l’OM surconquérant et implacable à l’extérieur et cet OM incapable de faire le jeu et se créer des occasions à la maison . Je ne sais pas si c’était contraint et forcé mais les propos de Tudor sur Vitinha ne transpirent pas l’enthousiasme. En tout cas, il l’avait aligné avec Alexis Sanchez. Vitinha a été transparent et Alexis Sanchez a joué plus reculé. C’était un double désavantage. Evidemment, c’est un peu tôt pour brûler Vitinha mais c’est le plus gros transfert de l’histoire de l’OM. Est-ce qu’un club de la dimension financière de Marseille a finalement intérêt de mettre 30 M€ sur un joueur qui n’offre aucune garantie ? C’est un débat… Après je vois aussi beaucoup de joueurs de l’OM vraiment en dedans : Clauss, Tavares, Guendouzi, Malinovskyi… C’est compliqué face à une équipe de Montpellier qui a retrouvé de la solidité depuis l’arrivée de Michel Der Zakarian. Marseille a encore une fois gaspillé des points chez lui, dans un stade pourtant systématiquement à guichets fermés et qui ne gronde pas malgré les mauvaises performances de ses joueurs. » Pierre Menès— Source: Le Blog (02/04/23)