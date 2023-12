La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM s’est imposé dans les dernières minutes 4-3 face à l’Ajax jeudi soir. Les marseillais ont été fébriels mais n’ont pas lâchés, Pierre Ménès a débriefé cette rencontre.

Via sa chaine Youtube, Pierre Ménès est revenu sur la victoire 4-3 de l’OM face à l’Ajax jeudi. « La victoire de l’OM mais aussi pour le football français était extrêmement importante. On a eu un match spectaculaire a défaut d’être de grande qualité. L’OM a certes marqué 4 buts mais a montré qu’elle était bien malade. Tu mènes 3 fois et tu te fais reprendre 3 fois, ce n’est pas normal. Sur les deux premiers buts de l’Ajax, Gigot est complétement à la ramasse, même sur le 3e. Marseille a quand même marqué beaucoup de buts dont 3 pour Aubameyang dont un absolument sensationnel. Il n’a pas fêté. Il n’est pas amnésique ni sourd, il a répondu de la meilleure des manières en marquant 3 buts. J’espère que ce triplé donnera un peu de crédit au Gabonais auprès des supporters marseillais. Ils gagnent ce match après une faute assez invraisemblable du gardien néerlandais qui rate sa sortie et qui percute Sarr. Le problème de l’Ajax c’est qu’ils sont excellents en attaque et nuls en défense. Marseille ferait bien de corriger ses errances défensives, car face à un adversaire mieux organisé cela ne pardonnera pas. »

Europa League : le sourire du jeudi Ça ne va pas fort en Ligue des Champions ? Oui, mais en Europa League, tout roule pour nos clubs français. 😀https://t.co/Wx6VpF2WWG via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 30, 2023

La réaction de l’entraîneur de l’OM Gennaro Gattuso après la victoire du club marseillais face à L’Ajax (4-3) lors de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue Europa :

« Je suis très heureux de la victoire. On a beaucoup changé notre jeu, on a joué en 1 vs 1 partout sur la pelouse. (…) « Le marquage en 1 vs 1, on le fait toujours contre les équipes qui essayent d’avoir une supériorité dans certaines zones. Comme l’Ajax. (…) « Gagner 1-0 ou comme ça, je veux surtout gagner. Même en prenant 5 mais en marquant 6. Mais je ne suis pas un entraîneur défensif, je veux que mon équipe joue. Pas de catenaccio. Mes joueurs ont joué avec beaucoup de fierté, » a ainsi déclaré le coach de l’OM en conférence de presse d’après match.

Gattuso : « Le marquage en 1 vs 1, on le fait toujours contre les équipes qui essayent d’avoir une supériorité dans certaines zones. Comme l’Ajax. » #OMAJAX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 30, 2023

Le debrief du match OM – Ajax (4-3) à chaud !