OM : Pierre Ménès s’interroge sur la possible reprise de la Ligue 1

Les compétitions de Ligue 1 et Ligue 2 sont officiellement suspendues. Reste à savoir combien de temps le pays va rester paralyser par la propagation du Coronavirus et du coup si le championnat pourra reprendre. Pierre Ménès estime déjà que l’Euro doit être décalé d’un an!

Suite à l’officialisation de l’arrêt de la Ligue 1 et de la Ligue 2, le journaliste Pierre Ménès a réagi via son compte Twitter.

libérer des dates pour les championnats et la LDC — Ménès

« L1 et L2 à l’arrêt. Décision logique. Maintenant il faut voir quand la compétition va pouvoir reprendre et dans quelles conditions. Le report d’un an de l’Euro me semble obligatoire pour libérer des dates pour les championnats et la LDC . Mais le plus important c’est l’épidémie. » Pierre Ménès – source : Twitter

L1 et L2 à l’arrêt. Décision logique. Maintenant il faut voir quand la compétition va pouvoir reprendre et dans quelles conditions. Le report d’un an de l’Euro me semble obligatoire pour libérer des dates pour les championnats et la LDC . Mais le plus important c’est l’épidémie — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 13, 2020