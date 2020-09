OM : Pierre Ménès sort la sulfateuse et va encore se faire des amis chez les supporters marseillais

Peu habitué à garder sa langue dans sa poche, Pierre Ménès a donné son opinion sur les supporters marseillais. Et ça déménage…

Invité de l’émission « OL Fan TV », Pierre Ménès a été interrogé sur l’attitude de certains joueurs et supporters marseillais, qui ont célébré la défaite du PSG en finale de la Ligue des champions. Et le consultant de Canal+ n’a pas pris de pincettes pour dire ce qu’il a pensé de ça :

QUAND T’ES JOUEUR PROFESSIONNEL, QUE TU VAS JOUER À LA MI-SEPTEMBRE CONTRE LE PSG, S’IL TE PLAIT, FERME TA GUEULE — Ménès

« Il y a du clientélisme pour les supporters. On dit aux supporters ce qu’ils ont envie d’entendre. Comme quand cet « abruti » de Dimitri Payet, et pourtant c’est un copain à moi, met l’étoile après la défaite du PSG en finale de la Ligue des champions. Quand t’es joueur professionnel, que tu vas jouer à la mi-septembre contre le PSG, s’il te plait, ferme ta gueule. Ne te mêle pas à la bêtise. Et je dirai la même chose quand les supporters du PSG vont chambrer Marseille s’ils prennent des branlées en Ligue des champions. Quand on fête les défaites de ses adversaires, c’est qu’on ne gagne jamais rien. Le budget maillot des supporters de Marseille est énorme, ils ont acheté des maillots de Dortmund, de l’Atalanta, de Leipzig, du Bayern.. tu le vois bien au Vélodrome, il y a beaucoup de maillots d’autres clubs ». Pierre Ménès. Source : OL Fan TV. 02/09/2020