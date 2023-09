OM : Pierre Ménès très inquiet, et pense que Longoria a vraiment raté un super entraineur !

L’Olympique de Marseille vit un début de saison compliquée. Les critiques à l’encontre du jeu proposé par Marcelino se multiplient. Pierre Ménès se dit très inquiet de ce qu’il voit sur les quatre premières journées de Ligue 1.

Marseille a connu de nombreux bouleversements dans son effectif durant le mercato. Le nouvel entraîneur Marcelino peine à imposer sa patte avec un effectif largement remanié. Le début de saison de l’OM, marqué par une élimination précoce en Ligue des champions, est loin d’être à la hauteur des espérances. Les critiques à l’encontre du coach espagnol et du jeu qu’il propose se multiplient. Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès se dit très inquiet pour l’Olympique de Marseille et pense que Longoria a raté un super coach…

Quand je pense que Roberto De Zerbi a failli venir à Marseille – Ménès

« Franchement je suis inquiet de ce que je vois sur les quatre premiers matchs. Si l’OM n’élève pas son niveau, il se fera déchirer par l’Ajax et Brighton. Brighton, c’est vraiment une très grosse équipe dans un stade invraisemblable et le football prôné par De Zerbi est magnifique. Et quand je pense que Roberto De Zerbi a failli venir à Marseille ,et je pense que là l’OM a vraiment raté quelque chose… », explique dans sur sa chaine youtube Pierre Ménès

