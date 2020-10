OM : Pierre Ménès, très inquiet pour les matchs à venir des Marseillais !

Sur son blog Canal+, Pierre Ménès n’a pas épargné les Marseillais. Selon le consultant, ce style de jeu ne passera pas contre de plus grosses équipes.

André Villas-Boas a été clair à ce sujet en conférence de presse : « Être plus séduisant que ça? Ça va être dur ! » Pourtant, les critiques continuent de pleuvoir.

ce style minimaliste va atteindre ses limites

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur cette rencontre qui a déçu. Le consultant n’est pas du tout rassuré pour les matchs à venir, surtout face à des équipes qui auront un tout autre niveau.

A LIRE AUSSI : Lorient – OM : Djellit tacle les Marseillais et cible un joueur !

« Samedi après-midi on a eu droit à un match de Ligue 2 entre Lorient et Marseille. L’OM était revenu à son milieu en losange qui avait fonctionné contre Bordeaux. Il a encore fonctionné en Bretagne, mais bon : quand tu joues contre Bordeaux ou Lorient, tu es sûr de ne pas encaisser de buts vu l’indigence absolue en attaque en face. En l’occurrence, est-ce que Marseille a produit du jeu ? Non. Est-ce que l’OM rassure dans ses intentions ? Non. (…) Alors cela fait trois points de plus pour l’OM et une quatrième place au classement. Mais un peu comme la saison dernière et peut-être même plus encore, ce classement flatteur ne reflète absolument pas la qualité de jeu de l’équipe phocéenne. Je n’arrive toujours pas à voir comment va faire l’OM pour gagner un match face à un adversaire d’un niveau correct face auquel il va falloir faire le jeu. Au bout d’un moment, je pense que ce style minimaliste va atteindre ses limites… »

Pierre Ménès – Source : Blog Canal +