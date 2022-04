OM : Pire et meilleur coach, Nasri est cash !

Sur le plateau du Canal Champions Club hier soir, l’ancien joueur de l’OM, Samir Nasri, a révélé que Jorge Sampaoli est l’entraîneur le plus cool qu’il a côtoyé tout au long de sa carrière.

Ce mardi soir, Samir Nasri était présent sur le plateau du Canal Champions Club avant la soirée de Ligue des champions. L’ancien joueur de l’OM a été interrogé par Hervé Mathoux sur le meilleur entraîneur qu’il a pu côtoyer tout au long de sa carrière. Sans la moindre hésitation, le natif de Marseille a révélé que Jorge Sampaoli, l’actuel coach olympien qu’il a fréquenté à Séville, était le coach qu’il avait le plus apprécié.

Sampaoli est l’entraîneur le plus cool que j’ai connu – Samir Nasri

« L’entraîneur le plus cool que j’ai connu ? Jorge Sampaoli qui était à Séville avec moi. Le moins cool que j’ai connu ? Jean Fernandez et Roberto Mancini car quand je suis arrivé à Manchester City, j’étais habitué à Arsène Wenger qui était un second père. Lorsqu’on gagnait il (Mancini) était heureux mais quand on perdait, il tirait la gueule, il nous parlait pas et il était encore dans la mentalité joueur. Le meilleur que j’ai côtoyé, c’est Pep Guardiola. Tactiquement, c’est très fort. Le moins bon ? Raymond Domenech, c’est mon avis. » Samir Nasri – Source : Canal Champions Club (13/04/2022)

J’ai besoin de joueurs qui au-delà d’assimiler l’idée, ont la qualité pour l’appliquer — Sampaoli

Le 3 avril dernier, Canal Football Club avait diffusé une interview de Jorge Sampaoli réalisée par Samir Nasri. Le jeune retraité avait pu poser des questions à son ancien entraîneur à FC Séville et notamment sur sa conception du jeu et ce qu’il veut proposer à l’OM.

« Tu me connais et tu sais que pour nous la construction du jeu représente tout. Si ça ne tenait qu’à moi, je ne jouerai qu’avec des milieux de terrain. Dix milieux centraux et un joueur avec des gants. J’ai de l’amour pour le ballon. Je ne veux pas que l’adversaire ait le ballon. (…) Cette équipe de Marseille, actuellement, tente d’acquérir ce modèle de jeu. Elle peut encore progresser, avec des joueurs qui ont le niveau pour la faire progresser. Pour ce type de jeu, comme le fait Manchester City, il faut des joueurs qui ont les capacités pour gagner les matches de cette manière. Pour moi, le football ça ne dépend pas de l’entraineur, ça appartient aux joueurs. (…) J’ai donc besoin de joueurs qui au-delà d’assimiler l’idée, ont la qualité pour l’appliquer. Notre problème actuellement, c’est que l’équipe doit faire plus de passes dans le camps adverse. On fait plus de passes dans notre camp que dans le camp adverse. Ce qui nous a manqué cette année, c’est de l’efficacité. Nous n’avons pas concrétisé dans des matches que l’on aurait du gagner parce qu’on les dominait. C’était le cas en Ligue Europa contre la Lazio, contre Galatasaray. » Jorge Sampaoli – Source : Canal Football Club (Interview avec Nasri, 03/04/22)