OM : Pirès voit des similitudes entre Tudor et Arteta à Arsenal?

Dans un entretien accordé au Parisien, Robert Pirès est revenu sur le jeu proposé par Arsenal cette saison. L’ancien international voit plusieurs similitudes entre le club de Londres et l’Olympique de Marseille.

Ancien international français notamment passé par l’Olympique de Marseille et Arsenal, Robert Pirès s’est réjouit de voir les Gunners lutter à nouveau pour le titre de champion d’Angleterre. En marge du choc entre Manchester City et Arsenal, le champion du monde 1998 a accordé un entretien au journal Le Parisien dans lequel il revient notamment sur le jeu proné par Mikel Arteta à la tête des Gunners.

À LIRE AUSSI : OM : Cet ancien joueur est cash « Marseille mérite plus que Lens »

On peut comparer le jeu d’Arsenal à celui de l’OM ou Lens

L’ancien international retrouve plusieurs similitudes avec ce que proposent l’Olympique de Marseille et le RC Lens en Ligue 1. « Il (Arsène Wenger) voulait que, par la suite, les gens s’inspirent de lui, et pratiquent du beau football. Aujourd’hui, Arteta, qui a été sous ses ordres, avant d’être adjoint de Guardiola, a réussi à remettre ça en place. Arsenal a retrouvé des couleurs et c’est pour ça que j’aime regarder cette équipe jouer. On peut comparer son jeu à celui de Lens ou Marseille en Ligue 1 : ce sont des équipes qui attaquent tout le temps. Certes, il y a des faiblesses, mais cette propension à attaquer, c’est ce qu’on aimerait voir de plus en plus dans le football. »

« Arsenal a retrouvé son ADN » : Robert Pires veut encore croire au titre des Gunners en Premier League

➡️ https://t.co/QPsH1zinKH pic.twitter.com/RdyQhWFTni — Le Parisien | sport (@leparisiensport) April 26, 2023

Marseille mérite plus que Lens

Sur les antennes d’Europe 1, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux du Paris-Saint-Germain Alain Roche estime que l’OM a plus de mérite que Lens de finir à la deuxième place du classement : Marseille est régulier aussi. Ce n’est pas un débat facile. J’apprécie regarder ces deux équipes. L’intensité me fait penser au foot anglais. Je regarde ce qu’il se passe… Lens, ce serait une belle surprise. Le club plaît à tout le monde par son public, etc. Ils sont séduisants, son entraîneur aussi. Mais Marseille mériterait davantage. Jouer à Marseille ce n’est pas simple. La pression populaire et médiatique est importante à Marseille. Dans les bons ou les mauvais moments, cette équipe va souvent gagner à l’extérieur. Je trouve que cette équipe se déplace très bien et semble prête à être 2ème. Je mets un avantage pour Marseille dans cette gestion de fin de saison »