OM : Points sur les blessés, Benfica… mercato, on garde qui cet été ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce vendredi petit Débat Foot Marseille avec Rayane Benmokrane et Nicolas Filhol et c’était en direct à 15h00 ! Vous avez fait le programme et vous avez posé vos questions ! Au menu la défaite face à Benfica, le match retour, le point sur les blessés, mercato, qui on garde pour la saison prochaine ou encore quel coach ?

Replay sur notre chaine Youtube !