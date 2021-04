OM – Polémique : Pascal Dupraz vole au secours de Longoria !

La sortie de Pablo Longoria dans les colonnes d’El Pais concernant les entraîneurs français a été commentée par Pascal Dupraz sur les ondes de RMC. Et ce dernier est d’accord avec le constat du directeur sportif de l’OM…

Interviewé par RMC sur les déclarations de Pablo Longoria au sujet des entraîneurs français, Pascal Dupraz a donné raison au directeur sportif marseillais. Selon lui, plusieurs contraintes empêchent les coachs français de s’exporter à l’étranger.

🗣💬 « Il n’est pas attaquable. On est frileux à aller à l’étranger et peu d’entraîneurs français ont gagné des compétitions prestigieuses. »@CoachDupraz défend le président de l’OM Pablo Longoria après ses propos polémiques sur les entraîneurs français. #RMCLive pic.twitter.com/bj35Bv730X — GGsportRMC (@GGsportRMC) April 18, 2021

Pablo Longoria n’est pas attaquable – dupraz

« Pablo Longoria n’est pas attaquable. Ce qui est incontestable c’est que les français ont du mal à s’exporter. Il faut y voir là le fait que nous sommes frileux. Ensuite il faut parler de notre éducation. En France nous sommes en retard pour les langues comparé à d’autres pays, ce qui est une limite pour s’exporter. Et comme dit Raynald Denoueix, peu d’entraîneurs français ont gagné des compétitions prestigieuses ce qui fait qu’ils ne sont pas attractifs à l’étranger. Et dernier point nous ne sommes pas très solidaires non plus quand un coach part à l’étranger. On ne fait pas comme les portugais qui eux vont vanter les mérites de leur formation et vont faire en sorte de militer en faveur de leurs entraîneurs » Pascal Dupraz – Source : RMC (18/04/21)