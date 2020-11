OM – Porto : Grosse surprise dans le onze marseillais… Luis Henrique titulaire ?

L’OM affronte le FC Porto ce mercredi soir pour le compte de la 4e journée des phases de poules de LDC. Quel onze va aligner André Villas-Boas pour ce match ? Selon RTL, Luis Henrique serait titulaire !

🔴SURPRISE DE #AVB : Luis Enrique titulaire à gauche, Germain en pointe, Balerdi à la place de Caleta-Car en 4/2/3/1. #OMFCP — Bertrand Latour (@LatourBertrand) November 25, 2020

L’OM devrait évoluer en 4-3-3 pour la réception du FC Porto, mercredi soir en Ligue des champions. André Villas-Boas devrait aligner Leonardo Balerdi en défense, mais aussi Valère Germain en attaque. En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a expliqué que Leonardo Balerdi devenait un concurrent sérieux pour Duje Caleta-Car. Le Croate avait d’ailleurs vécu un match très compliqué à Porto. Le technicien portugais pourrait ainsi donner sa chance à l’Argentin. Pour le reste on se dirige a priori vers du grand classique avec Mandanda dans les buts, Sakai et Amavi sur les côtés, le trio Rongier – Kamara – Sanson au milieu. Devant, Payet et Benedetto devraient débuter sur le banc, Germain et Luis Henrique devraient débuter !

LE ONZE EN 4-3-3

Mandanda

Sakai – Alvaro – Balerdi – Amavi

Kamara

Rongier – Sanson

Thauvin – Germain – Luis Henrique