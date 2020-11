OM – Porto, KLD, Ligue Europa, Payet, Maehle, Covid, Thauvin, Luis Henrique, attaquant au mercato…

Nous étions en live mardi soir à partir de 21h pour votre rendez-vous: Débat FAQ Marseille ! Nos journalistes Rayane Benmokrane et Nicolas Filhol ont répondu à vos questions et abordé vos thèmes pendant plus d’une heure. Voici le replay ci-dessous :

Au menu ce mardi 24/11/2020

La conférence de presse de Thauvin et Villas-Boas

Le onze face à Porto

Les possible rachat de clubs par Kyril Louis-Dreyfus

Le manque d’envie d’AVB pour la Ligue Europa

Le niveau de Payet

Le recrutement de Maehle en janvier

L’impact du Covid sur le niveau général

Le départ de Thauvin

Le niveau et le choix de recruter Luis Henrique

Prendre un attaquant au mercato