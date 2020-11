OM – Porto : Plusieurs surprises dans la compo de Villas-Boas ? Payet sur le banc ?

L’OM affronte ce soir le FC Porto pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions. André Villas-Boas pourrait faire quelques changements dans son onze de départ…

Le coach olympien pourrait proposer un onze remanié à deux ou trois postes face au FC Porto ce soir. Selon les médias, Germain, Balerdi ou Gueye pourraient être titularisés ce mercredi. Petit tour d’horizon des différentes possibilités…

Les titulaires assurés

Steve Mandanda sera le capitaine et portier de cet OM. Les couloirs seront, sauf surprise, occupés par Sakai et Amavi. En défense centrale, Alvaro semble être le joueur le plus assuré de débuter cette rencontre. Au milieu, Kamara et Rongier devraient être là, tout comme Thauvin en attaque ou sur son côté droit…

les postes en balance

Le premier doute concerne la défense. Balerdi pourrait être préféré à Duje Caleta Car selon RMC. Il faut dire qu’AVB a déclaré hier en conférence de presse : « C’est vrai que Balerdi est dans un bon moment. Je pense qu’il peut commencer à avoir un peu plus de minutes. » Au milieu, Cuisance, Gueye et Sanson sont en balance pour un ou deux postes. Cela dépendra du choix du coach concernant Dimitri Payet. Le technicien portugais a laissé planer le doute hier au centre RLD, il pourrait protéger son meneur de jeu : « Il a eu une bonne semaine à l’entraînement. On va voir. Je pense que c’est le moment de le protéger un peu aussi. J’espère qu’il va retrouver son niveau, car cette équipe a besoin de lui. Il faut l’aider à retrouver son niveau. » Si Payet débute sur le banc, comme le laisse entendre l’Equipe ce matin, l’absence de Radonjic (blessé à la cuisse) pourrait contraindre le coach à aligner un 4-4-2 en losange avec Sanson en meneur de jeu. Gueye serait alors titularisé au milieu à la place de Cuisance. Quid de l’attaquant, Benedetto pourrait être laissé sur le banc comme lors du dernier match de l’OM face à Strasbourg, Germain débuterait alors la rencontre…

En 4-3-3 avec Payet

Mandanda

Sakai Alvaro Balerdi (ou Caleta-car) Amavi

Rongier Kamara Sanson (ou Gueye ou Cuisance)

Thauvin Benedetto (ou Germain) Payet

En 4-4-2 sans Payet

Mandanda

Sakai Alvaro Balerdi (ou Caleta-car) Amavi

Rongier Kamara Gueye (ou Cuisance)

Sanson

Thauvin Benedetto (ou Germain)