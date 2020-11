OM – Porto : Un absent de marque côté portugais…

Alors qu’André Villas-Boas doit se passer des services de Nemanja Radonjic, son homologue Sergio Conceiçao devra lui faire sans son capitaine Pepe.

Le FC Porto devra faire sans Ivan Marcano (blessé de longue date) pour ce déplacement à Marseille. De plus, Sergio Conceiçao a confirmé le forfait de son défenseur central en conférence de presse : « Pepe, ce sera très difficile. Je dirais même qu’il est impossible qu’il soit apte pour ce match. Il va venir avec nous mais il n’est pas disponible. » L’ancien défenseur du Real Madrid n’a plus joué depuis le 27 octobre et la victoire face à l’Olympiakos (2-0) en Ligue des champions. Du coup c’est l’ancien niçois Malang Sarr qui devrait être titulaire en défense central, ce dernier avait offert un penalty à l’OM lors du match aller. Payet avait envoyé sa frappe dans les airs

pepe dans le groupe mais forfait

Du côté de l’OM seul Nemanja Radonjic est forfait, le serbe s’est blessé à la cuisse en sélection et sera absent deux semaines.

LE GROUPE DE L’OM

Gardien :