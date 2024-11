OM : Pour Acherchour, l’image marquante de ce début de saison en L1 se trouve à Marseille !

En ce début de saison 2024/2025 en Ligue 1, l’image qui se distingue n’est ni celle de l’AS Monaco, ni du Paris Saint-Germain, mais bien celle de l’Olympique de Marseille et de son entraîneur, Roberto De Zerbi. C’est l’avis de Walid Acherchour, consultant pour RMC, qui considère l’Italien comme l’une des figures les plus marquantes du championnat. Toutefois, si De Zerbi est au centre des projecteurs médiatiques, son début de saison avec l’OM suscite également des interrogations et des déceptions.

Pour Walid Acherchour, De Zerbi représente l’image la plus marquante de cette première partie de saison. « Je kiffe ce qu’il se passe autour de lui », confie-t-il dans l’After sur RMC. Un constat qui va au-delà des résultats sportifs et qui place l’entraîneur marseillais sous les feux des projecteurs. Cependant, Acherchour n’hésite pas à souligner une certaine déception : « Je suis globalement déçu par ce début de saison. » Si l’OM suscite un intérêt médiatique constant, notamment grâce à son coach, les performances sur le terrain peinent encore à se confirmer.

Les attentes autour de l’OM et De Zerbi

Lors de son arrivée à Marseille, Roberto De Zerbi était vu comme un véritable architecte du jeu offensif. Après des expériences réussies en Italie, notamment à Sassuolo, et en Angleterre avec Brighton, De Zerbi devait apporter son style de jeu fluide et ambitieux à l’OM. Pourtant, malgré des promesses de jeu attrayant et une approche résolument offensive, le résultat n’est pas toujours au rendez-vous. Les supporters marseillais, exigeants, attendent plus que des déclarations et des envolées médiatiques. Ils veulent des performances concrètes.

Un feuilleton constant De Zerbi

🎙️ @walidacherchour : « Selon moi, De Zerbi est l’image marquante de ce début de saison. Ce n’est pas souvent positif mais il y a un feuilleton constant De Zerbi. » pic.twitter.com/HsQGeyEf4f — After Foot RMC (@AfterRMC) November 13, 2024

Walid Acherchour évoque un « feuilleton constant De Zerbi ». Il fait référence à l’importance médiatique du coach marseillais, qui occupe une place centrale dans les discussions autour de la Ligue 1. Ses choix tactiques, ses déclarations et ses décisions de recrutement sont scrutés à la loupe. Si l’intérêt pour Roberto De Zerbi est indéniable, il ne se traduit pas encore par des résultats convaincants. L’OM, avec ses ambitions et ses moyens financiers, n’a pas encore trouvé l’efficacité attendue et le jeu constant sous la direction de l’entraîneur italien.

Conclusion : De Zerbi, une image forte mais des résultats et du jeu à confirmer

En résumé, Roberto De Zerbi est sans conteste l’image marquante de ce début de saison en Ligue 1, en grande partie grâce à sa personnalité et à l’attention qu’il suscite. Cependant, pour que cette image positive se transforme en réussite sportive, l’entraîneur marseillais devra rapidement faire ses preuves sur le terrain. L’OM a besoin de plus qu’un simple feuilleton médiatique ; il lui faut des résultats concrets pour valider les promesses de jeu qu’il incarne. La suite de la saison sera donc cruciale pour l’avenir de De Zerbi à la tête de l’Olympique de Marseille.