OM : Pour Balbir, Villas Boas et autant coupable que Turpin !

L’Olympique de Marseille a perdu des points précieux lors des trois derniers matchs de championnat en enchainement deux défaite et un nul. Pour le journaliste dénis Balbir, Villas Boas est responsable des contre-performances du club marseillais notamment lors du matchs contre Rennes ou l’OM a été fortement pénalisé par l’arbitrage de Clément Turpin.

L’expulsion totalement injustifiée de Pape Gueye par Clément Turpin aura pesé lourd dans la défaites de l’OM à Rennes (2-1). D’autant que jusque là le club marseillais mené au score en dominant très largement le club breton. Pour le journaliste Denis Balbir, l’entraineur portugais de l’Olympique de Marseille André Villas Boas est tôt autant responsable que l’arbitre sur cette rencontre :

l’OM a perdu autant sur ses choix que sur l’arbitrage discutable de Monsieur Turpin

« Cette saison, on découvre un André Villas-Boas sous une autre facette à l'OM. Le Portugais est plus nerveux, plus agressif aussi. Notamment vis-à-vis d'un confrère de la Provence. Si c'était pour faire ça et se montrer aussi hasardeux dans certains de ses choix tactiques, ce n'était pas la peine de faire tout un cinéma autour de sa continuité sur le banc marseillais l'été dernier » (…) « À Rennes, quel est le message renvoyé à l'adversaire quand, à 1-1, tu sors tes deux meilleurs offensifs Payet et Thauvin pour rentrer deux milieux ? Pour moi, et en prenant l'exemple de ce match, l'OM a perdu autant sur ses choix que sur l'arbitrage discutable de Monsieur Turpin, lequel avait fait des siennes en excluant injustement Pape Gueye. »Denis Balbir – Source : But Football Club