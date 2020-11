OM : Pour Bernès, le problème de cet OM actuel, c’est qu’il n’est pas assez riche !

Jean-Pierre Bernès est toujours l’un des agents de joueurs les plus importants en France. Il s’est exprimé sur la situation globale de l’Olympique de Marseille actuel…

Invité par Omar Keddadouche sur le média local Boomedia, l’ancien directeur sportif du club a donné son opinion sur l’OM de 2020.

si vous recrutez bien les jeunes, vous pouvez faire des opérations colossales

« Aujourd’hui il y a deux compétitions, la compétition sportive et la compétition économique. Et la compétition économique, c’est la plus difficile à mener. Aujourd’hui les clubs qui réussissent, qui gagnent la Champion’s League, ce sont ceux avec des moyens colossaux ! Pour les clubs français il est impossible de lutter aujourd’hui sur le marché économique, à part pour Paris. Il n’y en a pas d’autres pour mettre 40 ou 60 millions d’euros sur un joueur. À partir du moment où vous ne pouvez pas rentrer dans ce processus-là, ça devient difficile de rentrer dans la compétition sportive. Faire des bons coups ? Oui aujourd’hui, en France, on a compris qu’il fallait miser sur la formation. Mais attention à l’excès. Dans la politique sportive, on ne peut pas avoir que des jeunes. Pour réussir la compétition sportive, il faut un mix entre des jeunes de grande qualité et des professionnels d’expérience de grande qualité. Après si vous recrutez bien les jeunes, vous pouvez faire des opérations colossales. Regardez Fofana qui a été vendu par Saint-Étienne… »

Jean-Pierre Bernès – Source : Boomedia