OM : Pour Boudjellal, Eyraud pourrait être attaqué au prud’homme pour ses propos

Devenu président du Hyères Football Club, Mourad Boudjellal s’est exprimé ce mercredi sur la chaine Azur TV. Il a notamment évoqué les récentes déclarations polémique du dirigeants de l’OM Jacques-Henri Eyraud concernant les salariés du club.

L’ancien président du RCT Mourad Boudjellal s’est exprimé sur la chaine Azur TV hier soir. L’ancien dirigeant du RCT n’a pas été tendre avec Jacques Henri Eyraud. Il condamne notamment les récents propos polémiques du président de l’OM à l’encontre des salariés du club.

C’est d’un stupidité absolue — Boudjellal

🔴 Mourad Boudjellal invité du Grand Direct Ce qu’il pense de la situation à l’OM… « Stupidité » (…) « Eyraud ne supporte pas la pression » (…) « Un président qui perd le contrôle ».#TeamOM #Eyraud #VenteOM #football @mouradrct pic.twitter.com/dbaQQotOpG — Nicolas Galup (@NicolasGalup) February 3, 2021



« Le président Eyraud est d’une maladresse incroyable. On ne peut pas dire que l’on ne recrute pas de gens qui ne sont pas supporters de l’OM et qu’on les a licenciés car ils nuisent à la productivité. C’est d’un stupidité absolue. Si vous preniez des habitants de la plante mars et que vous les recrutiez à l’OM au bout d’un mois ils deviendraient supporters de l’OM. C’est normal, car c’est un métier de passion. Donc c’est totalement stupide de dire ça et en plus cela peut lui valoir un prud’homme car cela s’appelle un licenciement sous discrimination. » Mourad Boudjellal – Source : Azur TV