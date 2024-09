OM : Pour Brassier, ce n’est pas une « contre-performance »

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Strasbourg (1-0) lors du match de clôture de la 6e journée de Ligue 1. Après la rencontre, le défenseur Lilian Brassier s’est exprimé au micro de DAZN…

Lilian Brassier est revenu sur la défaite de l’OM au micro de DAZN. Le défenseur, aligné au poste de latéral gauche, estime que son équipe aurait pu égaliser : « Je ne pense pas que cela soit une contre-performance. On est tombés sur une belle équipe. On a manqué d’efficacité. On ne doit pas prendre ce but. On n’a pas su bien défendre. C’était équilibré, on aurait pu égaliser, surtout en deuxième mi-temps ».

Dans l’émission l’AfterFoot sur RMC, le journaliste Daniel Riolo a analysé la défaite de l’OM face à Strasbourg ce dimanche soir.

« Marseille n’a réussi a rééquilibré le match que lorsque Strasbourg a volontairement décidé de reculer. C’est pas possible que l’OM se fasse marcher dessus comme ça. Si en face il y a un avant centre plus efficace, Marseille prend un bain de pied… Oui il y a des questions à se poser du côté de Marseille. L’OM qui se fait marcher dessus ce soir, ça pose question. Il faudra du temps pour voir le ‘De Zerbi Ball. On ne l’a pas encore vu. Même quand ils ont gagné c’est surtout avec le caractère, la volonté d’être tous ensembles . Mais ce soir c’est un peu une clim pour Marseille, » a ainsi déclaré l’éditorialiste de RMC Sport.

