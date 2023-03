OM: Pour ce consultant, « Sanchez est un mercenaire »

Recruté par l’Olympique de Marseille cet été après s’être libéré de son contrat avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez réalise une grande saison. Mais Jonathan McHardy n’est pas certains de le voir rester la saison prochaine…

Il est venu parce qu’il a eu un bon contrat– McHardy

« Concernant cette déclaration, il faut se demander si c’est une manière un peu maladroite de remobiliser les troupes en étant une sorte de capitaine sans être le capitaine en faisant passer un message au reste du vestiaire, ou c’est ce que c’est la confirmation des bruits qui ont commencé à remonter selon lesquels il en avait marre de jouer en pointe, qu’il n’était pas certain de vouloir rester, ces infos venaient de la presse chilienne. Je suis un peu déboussolé, même si je suis ravi de ses performances sportives, mais n’oublions pas une chose, Alexis Sanchez c’est la définition même du mercenaire. Cela ne me dérange pas, je n’ai rien contre les mercenaires, mais quand tu es supporter de l’OM il faut le savoir. Il est venu parce qu’il a eu un beau contrat, ça arrangeait l’Inter, mais ça a également arrangé Marseille. Même s’il vient et ne fait qu’une saison, à chaque fois qu’il aura porté le maillot de l’OM il lui aura fait honneur. Et avoir un profil comme ça dans un effectif qui a un peu de tendresse c’est bien. » Jonathan McHardy— Source:RMC (03/03/23)

J’ai très envie de rester ici… On verra en fonctions des résultats que l’on obtiendra

« J’ai très envie de rester ici, je suis venu pour gagner des titres, je ne veux pas être 2e, je veux gagner. Je pense que j’étais plus tristes que les supporters, cela reste ancré en moi. On verra en fonctions des résultats que l’on obtiendra… » Alexis Sanchez – source : Conférence de presse (03/03/2023)