OM: Pour ces deux anciens du PSG, il ne faut pas cracher sur la C4 !

Malgré la défaite hier à Rotterdam contre le Feyenoord (2-3) en demi-finale aller, Marseille reste encore dans la course pour remporter la Conference League. Désormais consultants sur RMC, Nicolas Anelka et Jérôme Rothen ont rappelé l’importance pour les marseillais d’aller chercher un titre même moins prestigieux.

L’Olympique de Marseille est touché mais pas coulé. Hier, les hommes de Jorge Sampaoli se sont inclinés contre le Feyenoord Rotterdam aux Pays Bas (2-3) dans un match électrique et ouvert. Il faudra désormais pour les olympiens renverser la vapeur lors du match retour à l’Orange Vélodrome, jeudi prochain. Il serait un peu prématuré d’enterrer les phocéens qui sont spécialistes des remontées en coupe européenne surtout lorsque les matchs retours se déroulent à domicile, on se souvient notamment du match légendaire il y a 4 ans contre Leipzig en Europa League.

Dimitri Payet et ses coéquipiers ne manqueront pas de motivation pour inverser le cours de cette demi-finale et aller chercher une nouvelle finale européenne. Décriée par certains supporters comme une compétition secondaire, la Conference League n’en reste pas moins un trophée européen et on connait l’importance de gagner des titres à L’OM. Sur les ondes de RMC, dans son émission « Rothen s’enflamme », Jérôme Rothen est revenu sur l’importance d’aller au bout de cette compétition pour les olympiens :

« On est pas au niveau des meilleures équipes européennes, donc il ne faut pas cracher sur une Conférence League. Que tu gagnes une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, un championnat ou une Coupe d’Europe… Tu rentres dans l’histoire du club. C’est comme ça que tu marques l’histoire d’un club, ce n’est pas forcément en faisant de belles épopées et en te faisant éliminer en demi-finale ! On parle souvent de la communion avec les supporters, a poursuivi l’ancien Parisien, notamment vainqueur de la Coupe de France 2006 avec le PSG. A Marseille, s’ils gagnent ce titre-là, tu verras qu’il y aura une communion incroyable ! Déjà, ceux qui rigolent sont des frustrés et des jaloux. Quand on joue dans un club et qu’on gagne des titres, l’adrénaline est à son max! J’ai encore les poils qui se dressent rien que d’y repenser. Quand tu gagnes un titre et que tu partages ça avec des gens que t’as rendu heureux, la fierté est à son summum. » Jérôme Rothen – Source: RMC Sport (28/04/2022) Anelka compare l’OM aux bleus !

Ancien joueur emblématique de Chelsea et de l’Équipe de France, Nicolas Anelka a emboité le pas de son ex compère en bleus et a osé une comparaison avec l’épopée de Didier Deschamps et ses hommes au moment d’évoquer le parcours européen de l’OM :

« Il n’y a pas de petit titre ou de petite Coupe. Au même titre que la Ligue des nations. Les gens disaient que ce n’était pas une grosse compétition. Malgré tout, ils ont été au bout et c’est toujours ça de pris. » Nicolas Anelka – Source : RMC Sport (28/04/2022)

