OM : Pour cet ancien Marseillais, « ces deux joueurs sont un peu au-dessus » !

La défense change beaucoup depuis le début de la saison, notamment à cause des blessures / absences de Bailly. Sauf Mbemba, les deux autres postes sont disputés par Kolasinac, Gigot, Bailly et Balerdi. Fabien Laurenti refait la hiérarchie !

Igor Tudor est arrivé à l’Olympique de Marseille avec l’idée de continuer le travail de Sampaoli avec une défense à 3 et deux pistons. Pablo Longoria a réussi quelques bons coups avec notamment l’arrivée libre de Mbemba et le prêt d’Eric Bailly.

On pouvait être sceptique et se poser des questions mais le rendement des défenseurs me rassure — Laurenti

Fabien Laurenti, ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a été interrogé au sujet de la défense par La Provence. Ce dernier a trouvé quel joueur associer à Mbemba et Bailly qui sont pour lui, un cran au dessus des autres !

« Pour moi, ces deux sont un peu au-dessus. Mbemba est indiscutable depuis le début de saison et Bailly rassure à chaque fois qu’il joue, même quand il n’est pas à 100 %. Et en plus, ils se complètent très bien. On a la chance d’avoir cinq bons défenseurs qui ont quasiment le même niveau. La défense en général prend confiance, ça se voit, on est de plus en plus solide. C’est de bon augure pour la suite. On ne savait pas trop où on allait cet été, on pouvait être sceptique et se poser des questions mais le rendement des défenseurs me rassure. (…) Balerdi manque un peu de régularité. Il faut qu’il s’améliore sur ce point même s’il a globalement progressé depuis deux ans et demi. C’est l’aspect le plus difficile dans le football. Parfois, il fait de très bons matches, puis sur celui d’après il coûte un but, fait une grosse erreur ou réalise une prestation pas aboutie de A à Z. Pour moi, il a un peu de retard sur les deux autres, mais pas tant que ça d’autant plus qu’Igor Tudor l’aime bien et lui accorde sa confiance. Il est encore jeune (23 ans) mais il est à Marseille depuis quelques années. Il faut passer ce cap. Mais il ne fait absolument pas tache dans l’effectif, il est capable de tenir le rôle de titulaire. » Fabien Laurenti – Source : La Provence (04/01/23)

Aux côtés de Mbemba et Bailly (s’il est épargné par les blessures), Gigot, Balerdi et Kolasinac sont en concurrence pour la place d’axial gauche. Fabien Laurenti décrypte les forces en présence#OMhttps://t.co/zE4Wf7S6L6 — La Provence OM (@OMLaProvence) January 4, 2023

Mbemba et Bailly ensemble, ça change beaucoup de choses à l’OM — Djellit

« Bailly a un client avec Wahi. Heureusement que ce n’est pas Balerdi pour l’OM. Mbemba et Bailly ensemble, ça change beaucoup de choses à l’OM… » Nabil Djellit – source : Twitter (02/01/2022)