OM: Elle n’est pas d’accord avec Sampaoli concernant l’effectif marseillais !

Si l’OM a gagné face à Clermont ce dimanche (0-1), l’équipe de Sampaoli semblait un peu timide sur certaines phases offensives. Si la fatigue peut être une explication, Laure Boulleau explique que l’effectif mis à disposition de Sampaoli est pourtant assez conséquent pour enchaîner les matchs…

L’Olympique de Marseille a souffert mais a assuré l’essentiel, concrétiser ses deux matches nuls face à Nice et Paris par une victoire à Clermont. Alors que Jorge Sampaoli rapelle souvent que son effectif est trop court, Laure Boulleau a estimé sur le plateau du Canal Football Club, que l’OM peut enchainer ce genre de série avec un tel effectif :

Une équipe entreprenante et fougueuse– Boulleau

« C’est une équipe qui a un peu les défauts de ses qualités. Elle est tellement entreprenante et fougueuse, qu’elle n’est pas du tout dans la gestion. Avec l’arrivée de la coupe d’Europe, il y a une fatigue qui s’installe. Il ne faut pas oublier aussi que Sampaoli, au-delà des efforts qu’il demande, je pense qu’il propose un jeu qui peut être psychologiquement fatigant au niveau de ses exigences. Avec l’enchainement des matchs, c’est compliqué, mais je reste persuadée que l’équipe qu’ils ont est assez riche pour pouvoir enchainer ce type de matchs. » Laure Boulleau— Source: Canal + (31/10/21)

Au micro de RMC, Daniel Riolo s’est enflammé pour deux joueurs olympiens, Pau Lopez et Mattéo Guendouzi :

Pau Lopez, je le trouve excellent– Riolo

« Cette équipe de l’OM est toujours en formation et en préparation de ce qu’elle veut faire. Evidemment, je veux bien entendre les gens qui pensent que ce n’était pas un super match. Néanmoins, tout ce que veut mettre en place Sampaoli on le voit au départ, avec des relances courtes de derrière. D’ailleurs on peut faire un mini bilan sur Pau Lopez, je le trouve excellent en gardien et en premier relanceur, il y a de la sérénité dans le jeu. Même quand les relances sont manquées, l’OM n’est pas en panique, immédiatement les joueurs sont sur le coup, je valide le choix. Guendouzi était très fort ce soir, tous les ballons passent par lui, franchement j’ai critiqué ce mec par le passé, mais c’est vraiment un sacré joueur. Le bémol, c’est offensivement l’OM ne voulait pas faire mal. » Daniel Riolo— Source: RMC (31/10/21)