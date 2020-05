OM: Pour Daniel Riolo « Les dirigeants du foot français n’en ont rien à cirer du foot »

La LFP a décidé de mettre un terme au championnat de France. Si Aulas semble déterminer à reprendre le championnat, les autres présidents respectent la décision gouvernementale…

Daniel Riolo aurait voulu que les présidents se battent plus pour reprendre le championnat. Il s’est exprimé dans l’After Foot sur RMC :

Ce sont des clubs sans ambition– Riolo

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Benedetto s’exprime sur l’arrivée d’un nouveau buteur !

« Les présidents se sont fait une raison, ils s’en foutent de l’argent comme le président de Dijon, de toute manière ce sont des clubs sans ambition. Je me suis rendu compte que le football n’intéressait pas grand monde, même dans les petits clubs. Il y a plus de la moitié des présidents qui vivotent, ce sont pas des passionnés. Tant que les clubs tiennent la route financièrement, le reste ils s’en foutent. Avec le temps je me rend compte que plus de la moitié des dirigeants du football, s’en foutent ». Daniel Riolo— Source: RMC Sport