OM : Pour Di Meco, « même les Sampaolistes ne comprenaient pas tout »

Depuis deux rencontres, Jorge Sampaoli tente de d’avantage équilibrer son équipe en titularisant les joueurs à leur poste. Une bonne chose pour Eric Di Meco…

Sur BFM Marseille, l’ancien latéral gauche a donné son sentiment sur les compositions d’équipe du coach argentin…

Quand tu pars d’une base équilibrée, c’est plus facile en cours de match de leur demander de dézoner

« Si on reste sur la composition d’équipe, froidement, c’est peut-être la première fois cette année qu’on joue avec des latéraux qui sont des latéraux, un avant-centre qui est un avant-centre… Que l’animation fasse que Kamara redescende en défense sur certaines séquences, qu’un milieu parte sur le côté et revienne comme Gerson, c’est très bien, mais quand tu pars d’une base équilibrée, avec des garçons qui connaissent leurs postes, c’est plus facile en cours de match de leur demander de dézoner. C’était ça le reproche fait à Sampaoli. Le ras-le-bol des supporters, c’était sur ça aussi, alors ça a été peut-être trop fort ou mal à propos pour certains, et encore, même les Sampaolistes ne comprenaient pas tout. On se rend compte que le football, ce n’est pas si compliqué. Même si après, tu peux compliquer ton animation et c’est très bien que Sampaoli le fasse ». Eric Di Meco – source : BFM Marseille (14/03/2022)

Sampaoli n’est pas dogmatique — Obraniak

« À partir du moment où tu t’exposes et tu affiches tes états d’âme, forcément tu te mets en danger. Surtout que ton entraîneur n’est pas forcément ton meilleur allié et les équipes qu’il compose ne sont pas faites pour te mettre en valeur. Il fallait le faire de critiquer ton entraîneur deux fois de suite, surtout connaissant le côté sanguin de (Jorge) Sampaoli. Il y a eu l’intelligence des deux. Je pensais que Sampaoli allait le mettre au piquet. Il a été intelligent pour entendre la colère des supporters. C’est quelqu’un qui n’est pas dogmatique. Il ne meurt pas avec ses idées et il le prouve. (Arkadiusz) Milik, il fallait les mettre les buts. Il répond en Ligue Europa Conférence et débloque la situation en Ligue 1. Il en sort renforcé parce qu’il répond présent et assume. » Ludovik Obraniak – Source: La chaine l’Equipe (14/03/2022)