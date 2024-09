OM : Pour Djellit, « DAZN peut dire merci à Marseille »

Le mercato n’était pas terminé pour l’OM, les Marseillais vont réussir le coup de l’été en signant Adrien Rabiot libre. Une info qui ravit le journaliste Nabil Djellit.

Après un mercato sensationnel et des arrivés de renoms comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, ou encore Géronimo Rulli. Les Marseillais sont désormais sur le point de boucler l’arrivé d’Adrien Rabiot, libre de tout contrat. Un transfert qui hype beaucoup de monde, dont Nabil Djellit, très élogieux à son sujet sur le plateau de l’Equipe du Soir. Le journaliste se montre emballé par le mercato et le projet sportif que propose l’Olympique de Marseille. « Dans une Ligue 1 obligée de mettre Ethan Mbappé sur ses affiches, une fois de plus c’est l’OM qui ranime la flamme avec son mercato et une passion plus forte que jamais. Dazn peut dire merci à Marseille. La vraie ville du foot en France. C’est la vérité. »

Djellit lâche « c’est un énorme coup, c’est exceptionnel »

L’ancien milieu de la Juventus, Adrien Rabiot va signer avec l’Olympique de Marseille, un coup XXL de la part du tandem Longoria-Benatia. Une recrue réussie en grande partie grâce au transfert de Jordan Veretout à l’OL. Nabil Djellit en a parlé sur le plateau de l’Équipe du Soir, pour lui c’est un coup surprenant. « C’est hyper surprenant déjà, je me suis dit cet été quel autre transfert a été à ce niveau-là. Adrien Rabiot passé de la Juve à l’OM, et un OM pas qualifié en LDC, je ne l’imaginais pas. Je l’imaginais en premières League, dans un meilleur club espagnol pourquoi pas au Bayern, c’est là où je le situe. C’est un joueur d’une grande maturité, 29 ans, qui sort de la Juve, international français de haut niveau. L’OM d’aujourd’hui n’est pas taillé pour un joueur comme ça normalement. Donc oui c’est un énorme coup, c’est exceptionnel. »

