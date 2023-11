OM : Pour Djellit, la Ligue 1, c’est déjà pliée !

Ce vendredi la 13e journée de Ligue 1 a été ouverte par le PSG : victoire 5-2 face à l’AS Monaco. Pour Nabil Djellit, la machine parisienne est lancée et c’est déjà terminé…

Le début de saison de l‘Olympique de Marseille est très décevant voire inquiétant. Après un mercato qui avait laissé de l’espoir aux supporters et une attente folle, les résultats ne sont pas (encore?) là. Si les autres écuries françaises ont également eu du mal à démarrer, il semblerait que la machine parisienne soit enfin lancée. Pour Nabil Djellit, c’est déjà terminé pour le trophée de champion de France, ce sera pour le PSG !

Les Parisiens ont enchaîné avec une nouvelle victoire en Ligue 1 ce vendredi en ouvrant la 13e journée. La réception de l’AS Monaco s’est très bien déroulée pour les hommes de Luis Enrique malgré un manque de maîtrise et des erreurs dont celles du gardien du PSG qui a offert un but monégasque. En conférence de presse, le coach espagnol a pris la défense de son portier. « Le foot est un sport fait d’erreurs. Le problème est que quand c’est un attaquant ou un milieu ce n’est pas grave, quand c’est un gardien ça se voir beaucoup plus. Le plus important pour moi est que mes joueurs réalisent sur le terrain ce que je leur demande. Gigio a été superbe. Il s’est relevé après une erreur. Moi, je commets des erreurs à chaque match. Je suis enchanté de son rendement. »

La L1 est pliée. Bravo le PSG. #PSGASM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 24, 2023

Vitinha après la rencontre en zone mixte (texte L’Equipe) : « C’est toujours important de gagner avant un match comme celui qui nous attend mardi (devant Newcastle, en Ligue des Champions). On est prêts pour cette rencontre. On est très contents de cette victoire, d’avoir marqué cinq buts, moins de notre match, surtout en seconde période. On n’a pas fait un match parfait et il nous faut travailler là-dessus. C’est difficile à dire s’il s’agissait de notre match le plus intense de la saison et s’il s’agissait d’un match de niveau Ligue des Champions. Je dirais que cela en était presque un. (…) Le Paris-SG se trouve sur une très bonne dynamique, tous nos attaquants ont marqué. Ils sont contents, notamment Ousmane (Dembelé). Cela lui fait du bien de marquer à lui et à l’équipe. J’espère que c’est un bon signe. Il est trop tôt pour dire que l’on a « tué » le Championnat (pour le titre de Champion de France). »