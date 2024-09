OM : Pour Djellit, le Classico n’est plus l’affiche de la Ligue 1 !

Après un match exceptionnel en rebondissement, Nabil Djellit a évoqué l’importance de cet Olympico. Pour le journaliste, l’Olympico passe même devant le Classico dans la hiérarchie des affiches du championnat.

Dans un match renversant, l’Olympique de Marseille s’impose 3-2 face au rival Lyonnais. Nabil Djellit est revenu sur ce match dans l’Equipe du Soir. Pour le journaliste c’est un match important de notre championnat français, peut-être même le plus important devant le Classico. « C’est un peu l’affiche aujourd’hui en Ligue 1 comme le Paris Saint-Germain est hors-catégorie, le match qui est coché c’est cette rivalité. C’est plus le classico c’est l’Olympico. Ce qui est dingue c’est que Marseille soit à 10 très tôt en fait c’est ça qui reparamètre tout. Parce que s’il y a 3-2 ce soit et qu’ils sont à 11 vs 11, on se dit bon. Mais le 10 vs 11 ça change tout le match. », a déclaré le chroniqueur de l’Equipe.

L’Olympico devant le Classico pour Djellit

Pour Daniel Riolo, les Marseillais peuvent clairement ambitionner de jouer le titre face aux parisiens.

« Monaco a encore gagné et a un effectif qui va lui permettre de rester jusqu’au bout dans le top 3. mais clairement l’OM a envoyé un autre message ce soir. Chaque semaine ils te remplissent ta messagerie… Ils te disent on sera là avec les mecs qu’on a pris, avec Rabiot qui va intégrer cette équipe, et même les « tricards qui prennent confiances… Højbjerg, lui c’est le patron et avec ce milieu de terrain que s’est construit l’OM cette année il faudra voir. Tout le monde attend maintenant le 27 octobre pour voir la confrontation avec le PSG. Vu les réserves qu’on peut avoir sur le PSG, ça pourrait être sympa d’avoir 3 équipes qui jouent le titre. Il faut rester encore mesuré car à l’OM cela s’emballe très vite, c’est la tradition dans cette ville et dans ce club. Sur ce que je vois, je pense qu’il y a matière pour l’OM et Monaco, » a ainsi déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport dans l’émission l’After Foot.

