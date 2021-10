OM: Pour Gérard Gilli, cela prouve que Gerson ne satisfait pas Sampaoli

L’OM se déplace à Troyes pour affronter Nice à huis clos. Pour l’ancien entraineur marseillais Gerard Gili, Sampaoli ne devrait plus changer son onze de départ quitte à laisser Gerson sur le banc…

Ancien coach de légende à l‘OM, pour avoir réaliser le doublé en 1989, Gerard Gili estime que Jorge Sampaoli a trouvé son onze type de départ sans Gerson. Selon nos informations, le brésilien aurait changé de comportement suite à sa convocation avec son équipe nationale du Brésil. Le milieu de terrain aurait du mal a accepter son statut de remplaçant…

Malgré l’argent dépensé pour le recruter, il joue moins — Gili

« Les onze joueurs qu’aligne un entraîneur face à ce PSG-là, ce sont ceux en qui il a le plus confiance. Pour moi, il a trouvé son équipe type, et quand un coach y parvient, il la garde. Malgré l’argent dépensé pour le recruter, il joue moins. Cela prouve que Gerson a un rendement qui ne satisfait pas Sampaoli, qui cherche encore son bon positionnement. » Gérard Gili – Source: La Provence (27/10/21)

Caleta Car est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale — Sampaoli

« Il faut voir si Caleta Car est capable de continuer à enchaîner les matchs. Il est entré dans l’équipe quand on l’a eu à une forme optimale mais on va analyser, après une exigence très importante lors d’un match contre le PSG, voir comment il est. Mais c’est très important pour nous, avec un effectif réduit et un calendrier chargé, de récupérer des bons joueurs comme Caleta-Car. (…) Nous avons parlé comme lui, et on lui a expliqué comment on voulait qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial avec lui au niveau vidéo. Le talent, il l’a, c’est pour ça qu’il est international. Il s’est bien adapté, il a progressé, il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Il s’en est bien sorti, il a joué des matchs difficiles. Et ça nous aide de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. C’est une bonne chose. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (26/10/2021)

#Sampaoli: « Ma décision concernant la titularisation de Caleta-Car sera liée à son état physique et mental. C’est très important de récupérer des joueurs comme celui-là, pour notre effectif qui est court. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 26, 2021