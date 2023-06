OM : Pour Guendouzi, Tudor n’a pas complètement tenu sa promesse !

Une promesse pas totalement tenue par Tudor, son poste dans le système du Croate, sa préférence pour Sampaoli. Mattéo Guendouzi s’est longuement exprimé dans l’émission de Jérôme Rothen sur RMC.

Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Matteo Guendouzi a fait le point sur plein de sujets le concernant lui et l’OM, l’un d’entre eux, l’utilisation à un poste qui n’est pas le sien par Tudor : « Pour être honnête, j’avais discuté avec le coach cet hiver qui m’avait dit qu’il allait me remettre à mon poste de prédilection, donc au milieu de terrain dans le double pivot. J’ai attendu qu’on me remette à ce poste-là et je n’y ai pas joué beaucoup. Mais ce n’est pas grave, je me suis adapté car je n’ai pas fait passer mon cas personnel avant celui de l’équipe. Y’a d’autres joueurs, comme Clauss qui a joué à gauche, qui n’ont pas joué à leur poste. Il a fallu s’adapter avec un nouveau coach et aussi des nouveaux joueurs qui sont arrivés en janvier. Il faut toujours s’adapter. Mais mon poste, c’est plus au milieu de terrain, c’est là où je me sens le mieux et où je pense pouvoir aider le plus l’équipe. Dans la position plus haute, j’ai aussi fait des bons matchs et aidé l’équipe. Ce sont des choix du coach qu’il faut savoir respecter comme on l’a fait tout au long de l’année et mettre le côté individuel derrière pour penser à l’équipe. »

Sampaoli plutôt que Tudor

L’international français a aussi précisé qu’il se se sentait plus à l’aise dans le système de Sampaoli que dans celui d’Igor Tudor : « Les six premiers mois, j’ai beaucoup joué, j’ai pratiquement joué tous les matchs titulaire. En revenant de la Coupe du monde, j’ai joué un mois titulaire encore. Puis après il y a des matchs où j’ai été mis sur le banc, j’ai été mis sur le côté. Je n’ai jamais mis mon côté individuel avant celui de l’équipe, je ne suis jamais allé me plaindre auprès du coach, de personne. Des choix ont été faits, peut-être qu’on aurait pu faire de meilleures choses sur le terrain, le coach aussi. Mais il faut savoir continuer de travailler, savoir ne pas se plaindre. Et quand on est sur le terrain, savoir aussi montrer qu’on est une vraie valeur ajoutée pour l’équipe et que notre place est sur le terrain et pas en-dehors. »