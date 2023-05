OM : Pour Jérôme Rothen, Igor Tudor s’est sabordé ! « Il y avait mieux à faire… »

Sur RMC dans son émission Rothen s’enflamme, l’ancien joueur du PSG s’est montré déçu de ce qu’a proposé Igor Tudor cette saison d’un point de vue humain.

Cette saison de l’Olympique de Marseille aura été caractérisé par la froideur d’Igor Tudor. Si le coach croate n’est pas très bavard et chaleureux en conférence de presse, il semble également l’être avec ses joueurs, ce qui a pu créer quelques tensions comme on a pu le voir il y a quelques jours avec Dimitri Payet et Nuno Tavares.

Il faut qu’il adoucisse ses méthodes pour repartir correctement l’année prochaine

A LIRE AUSSI : Mercato OM : « Les infos que j’ai c’est que l’OM veut conserver Tudor ! »

💬 « Sa méthode a mis dans le dur la plupart des joueurs. Il s’est sabordé tout seul » 🔵⚪ Rothen remet en cause la méthode de Tudor à l’OM. pic.twitter.com/7aLz9LHd71 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 23, 2023

Sur les ondes de RMC, Jérôme Rothen s’est exprimé à ce sujet. L’ancien joueur du PSG explique qu’il n’est pas pour que l’OM se sépare de l’entraîneur mais qu’il espère qu’il fera des efforts dans son management lors des prochains mois. « Je ne suis pas pour lui couper la tête. Il faut aussi reconnaître les choses positives qu’il a pu faire tout au long de l’année. Mais il n’y a pas eu assez d’adaptation par moment. En restant assez dur dans son management, il est arrivé ce que je pensais: explosion plus ou moins du groupe, avec des résultats en dents de scie sur les dernières semaines, rappelle le consultant sur l’antenne de RMC. On se rend compte que sa méthode a mis la plupart des joueurs dans le dur. Même lui le premier. Il est rattrapé par tout ce qu’il a mis en place sur les derniers mois. C’est trop de conflits. (…) Il s’est sabordé. Il y avait mieux à faire avec certains joueurs. (…) Il faut qu’il adoucisse ses méthodes pour repartir correctement l’année prochaine. Parce que ça mérite d’être encore vu un an »